Банківські вклади українців цього року зросли на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Банківські вклади українців у гривні та валюті з початку поточного року зросли на 2,3%. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Станом на кінець вересня 2018 року гривневих депозитів збільшилося на 2,3% порівняно з початком року. Стільки ж – на 2,3% - зросли і валютні вклади", - зазначив віце-прем’єр.
При цьому він додав, що відбувається лібералізація валютного ринку. Зокрема був прийнятий закон про валюту.
Водночас НБУ вказує, що обсяг депозитів населення у національній валюті у платоспроможних банках в Україні у вересні проти попереднього місяця зріс на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозити в іноземній валюті збільшилися на 1,4% - до 8,7 млрд дол.
Національний банк України очікує підвищення банками процентних ставок за гривневими депозитами населення.
Додамо, на думку голови Ради НБУ Богдана Данилишина, через брак довіри до банків українці надають перевагу короткостроковим вкладам.