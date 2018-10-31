Банківські вклади українців цього року зросли на 2,3%

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Банківські вклади українців у гривні та валюті з початку поточного року зросли на 2,3%. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.