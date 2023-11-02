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Банки, дроны "Ланцет" и не только: США ввели новые санкции против россии из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 214337 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Соединенные Штаты в четверг ввели радикальные новые меры против москвы из-за войны в Украине, нацеленные на будущие энергетические возможности россии, уклонение от санкций и дроны-камикадзе среди прочего, в санкциях против сотен людей и организаций, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Банки, дроны "Ланцет" и не только: США ввели новые санкции против россии из-за войны в Украине

Детали

Последние меры направлены против крупной организации, которая занимается разработкой, эксплуатацией и владением масштабным проектом в Сибири, известным как "Арктик СПГ-2", говорится в заявлении Госдепартамента. Ожидается, что в рамках проекта на мировые рынки будет поставляться СПГ.

Вашингтон также нацелился на дроны-камикадзе "Куб-БЛА" (KUB-BLA) и "Ланцет" (Lancet), которые используются российскими военными в Украине, нацелившись на сеть, которую он обвинил в закупке товаров для поддержки их производства, а также создателя и разработчика дронов.

Действия в четверг ознаменовали собой первые меры, которые Вашингтон предпринял непосредственно против беспилотника "Ланцет", указывает издание.

Вашингтон также нацелился на компанию с ограниченной ответственностью ZALA Aero, российского производителя, который, по данным Госдепартамента США, разрабатывает, производит и продает дроны - барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе минобороны рф, а также A Level Aerosystems CST, российскую компанию, занимающуюся производством и продажей дронов под брендом ZALA.

Владелец компаний александр захаров также попал под санкции, как и его жена, дочь и сыновья, а также компании, которыми они владеют. В Госдепартаменте США заявили, что захаров является создателем и разработчиком дронов.

Министерство торговли США в четверг добавило 13 организаций в россии и Узбекистане в свой список экспортного контроля за действия, противоречащие интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Семь российских банков и десятки промышленных компаний также подверглись санкциям со стороны Министерства финансов США, в том числе ООО «Газпромнефть - каталитические системы», которое, по данным Минфина США, производит химические реагенты для глубокой переработки нефти в россии.

"Голос Америки" добавляет, что под американские санкции, в частности, попали: «Почта Банк», банк «Русский Стандарт», "Всероссийский банк развития регионов", АФК «Система», «СПБ Биржа». В черный список Минфин США, как указано, добавил 37 физлиц и около 200 юрлиц.

Вашингтон усилил дипломатическое давление на страны и частные компании во всем мире, чтобы обеспечить соблюдение санкций, которые он наложил на москву в связи с ее вторжением в Украину.

США также приняли жесткие меры по уклонению от санкций в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае, на фоне того, как Министерство финансов страны заявило, что компании, базирующиеся в этих странах, продолжают отправлять в россию товары двойного назначения высокого приоритета, включая компоненты, на которые москва полагается для своих систем вооружения.

В частности, среди тех, кто внесен в список в четверг, были фирмы из Турции и ОАЭ, в том числе компании, которые отправляли в рф высокоприоритетные товары, и фирмы, которые отправляли авиационные части и оборудование. Три китайские компании - две, которые, по данным Минфина США, осуществили сотни поставок электрооптического оборудования, камер и других предметов, и одна, которая поставляла компоненты радаров российским фирмам, - также попали под санкции.

Госдепартамент США также ввел санкции в отношении ряда оборонных предприятий и закупочных компаний в ОАЭ.

Под санкции также попали строительные компании, российские чиновники и металлургическая и горнодобывающая компания, реализующая проект по разработке крупнейшего в мире месторождения титановых руд, расположенного в россии.

Напомним

Сообщалось, что Еврокомиссия на следующей неделе представит предложения по новому пакету антироссийских санкций.

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