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Банки, дрони "Ланцет" і не тільки: США запровадили нові санкції проти росії через війну в Україні

Київ • УНН

 • 214337 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сполучені Штати в четвер запровадили радикальні нові заходи проти москви через війну в Україні, націлені на майбутні енергетичні можливості росії, ухилення від санкцій і дрони-камікадзе серед іншого, у санкціях проти сотень людей та організацій, пише УНН з посиланням на Reuters.

Банки, дрони "Ланцет" і не тільки: США запровадили нові санкції проти росії через війну в Україні

Деталі

Останні заходи спрямовані проти великої організації, яка займається розробкою, експлуатацією та володінням масштабним проектом у Сибіру, відомим як "Арктик СПГ-2", ідеться у заяві Держдепартаменту. Очікується, що в межах проекту на світові ринки постачатиметься СПГ.

Вашингтон також націлився на дрони-камікадзе "Куб-БЛА" (KUB-BLA) та "Ланцет" (Lancet), які використовуються російськими військовими в Україні, націлившись на мережу, яку він звинуватив у закупівлі товарів для підтримки їх виробництва, а також творця та розробника дронів.

Дії в четвер ознаменували собою перші заходи, які Вашингтон вжив безпосередньо проти безпілотника "Ланцет", вказує видання.

Вашингтон також націлився на компанію з обмеженою відповідальністю ZALA Aero, російського виробника, який, за даними Держдепартаменту США, розробляє, виробляє і продає дрони - баражуючі боєприпаси і дрони-камікадзе міноборони рф, а також A Level Aerosystems CST, російську компанію, що займається виробництвом і продажем дронів під брендом ZALA.

Власник компаній олександр захаров також потрапив під санкції, як і його дружина, дочка та сини, а також компанії, якими вони володіють. У Держдепартаменті США заявили, що захаров є творцем та розробником дронів.

Міністерство торгівлі США у четвер додало 13 організацій у росії та Узбекистані до свого списку експортного контролю за дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США.

Сім російських банків та десятки промислових компаній також зазнали санкцій з боку Міністерства фінансів ССША, у тому числі ТОВ «Газпромнефть - каталитические системы», яке, за даними Мінфіну США, виробляє хімічні реагенти для глибокої переробки нафти в росії.

"Голос Америки" додає, що під американські санкції, зокрема, потрапили: «Почта Банк», банк «Русский Стандарт», "Всероссийский банк развития регионов", АФК «Система», «СПБ Биржа». У чорний список Мінфін США, як вказано, додав 37 фізосіб та близько 200 юросіб.

Вашингтон посилив дипломатичний тиск на країни та приватні компанії у всьому світі, щоб забезпечити дотримання санкцій, які він наклав на москву у зв'язку з її вторгненням в Україну.

США також вжили жорстких заходів щодо ухилення від санкцій в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї, на тлі того, як Міністерство фінансів країни заявило, що компанії, що базуються в цих країнах, продовжують відправляти до росії товари подвійного призначення високого пріоритету, включаючи компоненти, на які москва покладається для своїх систем озброєння.

Так, серед тих, хто внесений у список у четвер, були фірми з Туреччини та ОАЕ, у тому числі компанії, які відправляли в рф високопріоритетні товари і фірми, які відправляли авіаційні частини та обладнання. Три китайські компанії - дві, які, за даними Мінфіну США, здійснили сотні поставок електрооптичного обладнання, камер та інших предметів, і одна, яка постачала компоненти радарів російським фірмам, - також потрапили під санкції.

Держдепартамент США також ввів санкції щодо низки оборонних підприємств та закупівельних компаній в ОАЕ.

Під санкції також потрапили будівельні компанії, російські чиновники та металургійна та гірничодобувна компанія, що реалізує проект із розробки найбільшого у світі родовища титанових руд, розташованого в росії.

Нагадаємо

Повідомлялося, що Єврокомісія наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій.

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