Банки докапитализировали в 2016 году на 108 млрд грн - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение 2016 банки были капитализированы на общую сумму 108 млрд грн. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за 2016 год, передает УНН.
“Всего в 2016 году банки осуществили мероприятия по выполнению программы докапитализации на 108 млрд грн”, — отмечается в отчете регулятора.
По данным НБУ, на конец 2016 более 98% банковской системы по активам по активам было протестировано.
В частности, как говорится в отчете, по результатам проверок 21 из 60 банков не нуждался в капитализации, 9 досрочно выполнили трехлетние планы докапитализации, 4 банка выведены с рынка, остальные — выполняют планы по графику.
Как сообщал УНН, с начала 2017 года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 1 млрд долл. США.