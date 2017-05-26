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Банки докапіталізували в 2016 році на 108 млрд грн - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом 2016 року банки були докапіталізовані на загальну суму 108 млрд грн. Про це йдеться у звіті Національного банку України за 2016 рік, передає УНН.

Банки докапіталізували в 2016 році на 108 млрд грн - НБУ

“Загалом у 2016 році банки здійснили заходи на виконання програми докапіталізації на 108 млрд грн”, — зазначається у звіті регулятора.

За даними НБУ, на кінець 2016 року понад 98% банківської системи за активами за активами було протестовано.

Зокрема, як йдеться у звіті, за результатами перевірок 21 із 60 банків не потребував до капіталізації, 9 достроково виконали трирічні плани докапіталізації, 4 банки виведені з ринку, решта — виконують плани згідно із графіком.

Як повідомляв УНН, з початку 2017 року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 1 млрд дол. США.

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