Банки докапіталізували в 2016 році на 108 млрд грн - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом 2016 року банки були докапіталізовані на загальну суму 108 млрд грн. Про це йдеться у звіті Національного банку України за 2016 рік, передає УНН.
“Загалом у 2016 році банки здійснили заходи на виконання програми докапіталізації на 108 млрд грн”, — зазначається у звіті регулятора.
За даними НБУ, на кінець 2016 року понад 98% банківської системи за активами за активами було протестовано.
Зокрема, як йдеться у звіті, за результатами перевірок 21 із 60 банків не потребував до капіталізації, 9 достроково виконали трирічні плани докапіталізації, 4 банки виведені з ринку, решта — виконують плани згідно із графіком.
Як повідомляв УНН, з початку 2017 року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 1 млрд дол. США.