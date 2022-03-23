Банк Crédit Agricole остановит деятельность в россии

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"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия прекращения услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Детали

Компания Crédit Agricole CIB в рф насчитывает 170 российских сотрудников, она не занимается розничными банковскими операциями и в прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн евро.

В Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, которая отражает российскую военную агрессию, выразив свою солидарность с первого дня конфликта".

"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", - говорится в заявлении.

Напомним

В россии остановил работу единственный производитель танков “Уралвагонзавод”.