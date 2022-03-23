Банк Crédit Agricole остановит деятельность в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole сообщил о решении полностью приостановить свою деятельность в россии. Перед этим группа прекратила только новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность на территории страны-агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление на официальном сайте Crédit Agricole.
Цитата
"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия прекращения услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Детали
Компания Crédit Agricole CIB в рф насчитывает 170 российских сотрудников, она не занимается розничными банковскими операциями и в прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн евро.
В Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, которая отражает российскую военную агрессию, выразив свою солидарность с первого дня конфликта".
"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", - говорится в заявлении.
Напомним
В россии остановил работу единственный производитель танков “Уралвагонзавод”.