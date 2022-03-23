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Банк Crédit Agricole зупинить діяльність в росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole повідомив про рішення повністю призупинити свою діяльність в росії. Перед цим група припинила тільки нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-агресора. Про це інформує УНН з посиланням на заяву на офіційному сайті Crédit Agricole.

Банк Crédit Agricole зупинить діяльність в росії

Цитата

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Компанія Crédit Agricole CIB у рф налічує 170 російських співробітників, вона не займається роздрібними банківськими операціями і торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

В Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності. Створено резервний фонд солідарності для підтримки наших співробітників, які постраждали від війни на повну силу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо 

У росії зупинив роботу єдиний виробник танків “Уралвагонзавод”.

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