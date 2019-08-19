Балуха нет в московском СИЗО "Бутырка" – адвокат

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37933 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118136 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128854 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120068 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124710 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127845 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150937 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140810 просмотра

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Балуха нет в московском СИЗО "Бутырка" – адвокат

Балуха нет в московском СИЗО "Бутырка" – адвокат

Киев  •  УНН

 • 8022 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО № 2 г. Москвы). Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в Facebook, передает УНН.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха В.Г. в Москву, по типу зуб даю, прошу не воспринимать всерьез", - написал Динзе.

Он также напомнил, что этап ФСИН России происходит под грифом ДСП (для служебного пользования – ред.).

"Поэтому, если человек на этапе, то пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции. Имейте это ввиду", - пояснил защитник.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который находился во дворе его дома.

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