Балуха нет в московском СИЗО "Бутырка" – адвокат

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха В.Г. в Москву, по типу зуб даю, прошу не воспринимать всерьез", - написал Динзе.

Он также напомнил, что этап ФСИН России происходит под грифом ДСП (для служебного пользования – ред.).

"Поэтому, если человек на этапе, то пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции. Имейте это ввиду", - пояснил защитник.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который находился во дворе его дома.