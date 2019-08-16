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6 марта, 19:19 • 126431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136679 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125674 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127763 просмотра

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Украинский активиста Балуха вывезли в Москву

Украинский активиста Балуха вывезли в Москву

Киев  •  УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок. Об этом 16 августа изданию “Крым.Реалии” сообщила его адвокат Ольга Динзе, пишет УНН.

“Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это „Лефортово“, либо это „Бутырка“. Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор”, — сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области “Крым.Реалии” сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон “О персональных данных”.

Напоминаем, Балух из колонии написал письмо украинскому активистке из Латвии.

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