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Українського активіста Балуха вивезли до Москви

Українського активіста Балуха вивезли до Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українського активіста з Криму Володимира Балуха вивезли до Москви з російської колонії № 4 міста Торжок. Про це 16 серпня виданню “Крим.Реалії” повідомила його адвокат Ольга Дінзе, пише УНН.

“Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли до Москви в Слідчий ізолятор № 2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це „Лефортово“, або це „Бутирка“. Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор”, — сказала Дінзе.

Причини, за якими Балуха етапували до Москви, їй не відомі.

У прес-службі управління ФСВП Росії по Тверській області “Крим.Реалії” сказали, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, зіславшись на закон “Про персональні дані”.

Нагадуємо, Балух з колонії написав листа українській активістці з Латвії.

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