Балуха немає у московському СІЗО "Бутирка" – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українського політв'язня Володимира Балуха немає у Бутирському слідчому ізоляторі (СІЗО № 2 м. Москви). Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе в Facebook, передає УНН.
"У СІЗО 2 Бутирка Балуха В.Г. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів інформації про прибуття Балуха В.Г. у Москву, за типом зуб даю, прошу не сприймати всерйоз", - написав Дінзе.
Він також нагадав, що етап ФСВП Росії відбувається під грифом ДСК (для службового користування - ред.).
"Тому, якщо людина на етапі, то поки вона не вийде на зв'язок, або ми його самі не знайдемо, знаходиться в повній ізоляції. Майте це на увазі", - пояснив захисник.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що українського активіста з Криму Володимира Балуха вивезли до Москви з російської колонії № 4 міста Торжок.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапор України, який був на подвір'ї його будинку.