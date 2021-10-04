На Бали с середины октября возобновят некоторые международные рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Власти Индонезии 14 октября планируют на курортном острове Бали открыть аэропорт для некоторых международных рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сообщают, что остров Бали откроют для рейсов из нескольких стран, в частности из Южной Кореи, Китая, Японии, ОАЭ и Новой Зеландии.
По словам министра-координатора по морским делам и инвестиций Лухута Бинсара Панджайтана, туристы по прибытии в страну должны за свой счет пройти восьмидневный карантин.
Добавим
В Индонезии зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания COVID-19 и более 140 тысяч смертей, но в течение последних нескольких недель динамика распространения инфекции уменьшилась.
Ранее отмечали, что Бали откроют для туристов, когда более 70% людей на острове сделают хотя бы одну прививку от коронавируса.
Напомним
На Бали могут запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом.