На Балі із середини жовтня відновлять деякі міжнародні рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Влада Індонезії 14 жовтня планує на курортному острові Балі відкрити аеропорт для деяких міжнародних рейсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Повідомляють, що острів Балі відкриють для рейсів із кількох країн, зокрема з Південної Кореї, Китаю, Японії, ОАЕ та Нової Зеландії.
За словами міністра-координатора з морських справ та інвестицій Лухута Бінсара Панджайтана, туристи після прибуття в країну мають за свої кошти піти на восьмиденний карантин.
Додамо
В Індонезії зареєстровано понад 4,2 млн випадків захворювання на COVID-19 і більше ніж 140 тисяч смертей, але протягом останніх кількох тижнів динаміка поширення інфекції зменшилася.
Раніше зазначали, що Балі відкриють для туристів, коли понад 70% людей на острові зроблять хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
Нагадаємо
На Балі можуть заборонити в'їзд туристам із обмеженим бюджетом.