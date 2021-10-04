На Балі із середини жовтня відновлять деякі міжнародні рейси

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Повідомляють, що острів Балі відкриють для рейсів із кількох країн, зокрема з Південної Кореї, Китаю, Японії, ОАЕ та Нової Зеландії.

За словами міністра-координатора з морських справ та інвестицій Лухута Бінсара Панджайтана, туристи після прибуття в країну мають за свої кошти піти на восьмиденний карантин.

Додамо

В Індонезії зареєстровано понад 4,2 млн випадків захворювання на COVID-19 і більше ніж 140 тисяч смертей, але протягом останніх кількох тижнів динаміка поширення інфекції зменшилася.

Раніше зазначали, що Балі відкриють для туристів, коли понад 70% людей на острові зроблять хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо

На Балі можуть заборонити в'їзд туристам із обмеженим бюджетом.