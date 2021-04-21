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Баку и Ереван обменялись заявлениями после слов Алиева о транспортном коридоре через Армению

Баку и Ереван обменялись заявлениями после слов Алиева о транспортном коридоре через Армению

Киев  •  УНН

 • 20849 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. МИД Азербайджана заявил об отсутствии угрозы территориальной целостности Армении в словах президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре, сказанных им в телевизионном интервью, передает УНН.

Детали

“Президент Азербайджана, как всегда, достаточно ясно и конкретно выразил свою точку зрения... Хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью от 20 апреля президент Азербайджана говорил о реваншизме, который может поднять голову в Армении против Азербайджана, и возможных угрозах нашей территориальной целостности, подчеркнув, что “при обнаружении возможной угрозы она будет уничтожена, так как это — национальная оборона, вопрос национальной безопасности”, — сказала в среду руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, “это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД этой страны”, а наоборот, показатель решимости Баку “ответить на любые угрозы нашей территориальной целостности со стороны Армении в рамках международно признанных границ Азербайджана”.

Она также подчеркнула, что Баку на самом высоком уровне неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений с Арменией на основе норм международного права, в частности, суверенитета государств, их территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. “Именно этому служат трехсторонние заявления, подписанные 10 ноября (9 ноября на момент подписания) 2020 года и 11 января 2021 года”, — добавила Абдуллаева. Кроме того, отметила официальный представитель МИД, в своем интервью президент Алиев также заявил о готовности Азербайджана к сотрудничеству с Арменией.

Контекст

Алиев заявил во вторник в телевизионном интервью, что Азербайджан добьется создания Зангезурского коридора независимо от желания Армении. Он добавил что, если Армения захочет этого, вопрос будет легче решить, а если не захочет, азербайджанская сторона готова будет решить его силой.

В свою очередь МИД Армении осудил заявление президента Азербайджана, заявив о решимости защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также о том, что заявление от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и РФ, не подразумевает открытие коридора из Азербайджана через Зангезур (Сюникская область Армении) в Нахичевань. Часть районов вокруг Нагорного Карабаха перешли под контроль Баку по условиям трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям в зоне конфликта, которые начались 27 сентября 2020 года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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