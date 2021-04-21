Баку та Єреван обмінялися заявами після слів Алієва про транспортний коридор через Вірменію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. МЗС Азербайджану заявило про відсутність погроз територіальній цілісності Вірменії в словах президента Азербайджану Ільхама Алієва про Зангезурський коридор, сказаних ним в телевізійному інтерв’ю, передає УНН.

Деталі

“Президент Азербайджану, як завжди, досить ясно і конкретно висловив свою точку зору... Хотіли б звернути увагу тих, хто хоче інтерпретувати погляди глави нашої держави, що в інтерв’ю від 20 квітня президент Азербайджану говорив про реваншизм, який може підняти голову у Вірменії проти Азербайджану, і можливі загрози нашій територіальній цілісності, підкресливши, що “при виявленні можливої загрози вона буде знищена, так як це — національна оборона, питання національної безпеки”, — сказала в середу керівниця пресслужби азербайджанського МЗС Лейла Абдуллаєва.

За її словами, “це не загроза територіальній цілісності Вірменії, як стверджує МЗС цієї країни”, а навпаки, показник рішучості Баку “відповісти на будь-які загрози нашій територіальній цілісності з боку Вірменії в рамках міжнародно визнаних кордонів Азербайджану”.

Вона також підкреслила, що Баку на найвищому рівні неодноразово заявляв про готовність до нормалізації відносин з Вірменією на основі норм міжнародного права, зокрема, суверенітету держав, їхньої територіальної цілісності і недоторканності міжнародних кордонів. “Саме цьому служать тристоронні заяви, підписані 10 листопада (9 листопада на момент підписання) 2020 року і 11 січня 2021 року”, — додала Абдуллаєва. Крім того, зазначила офіційна представниця МЗС, в своєму інтерв’ю президент Алієв також заявив про готовність Азербайджану до співпраці з Вірменією.

Контекст

Алієв заявив у вівторок в телевізійному інтерв’ю, що Азербайджан доб’ється створення Зангезурського коридору незалежно від бажання Вірменії. Він додав що, якщо Вірменія захоче цього, питання буде легше вирішити, а якщо не захоче, азербайджанська сторона готова буде вирішити його силою.

У свою чергу МЗС Вірменії засудило заяву президента Азербайджану, заявивши про рішучість захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, а також про те, що заява від 9 листопада 2020 року щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху, підписану лідерами Вірменії, Азербайджану та РФ, що не має на увазі відкриття коридору з Азербайджану через Зангезур (сюнік Вірменії) в Нахічевань. Частина районів навколо Нагірного Карабаху перейшли під контроль Баку за умовами тристоронньої заяви, що поклала край бойовим діям в зоні конфлікту, які почалися 27 вересня 2020 року. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.

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