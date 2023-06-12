Бахмутское направление: ВСУ за прошедшую неделю взяли под контроль 16 кв. км - Маляр

Детали

По словам Маялр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении:

- продвижение войск: левый фланг - 1,5 км, правый фланг - 3,5 км;

- площадь территории взятой под контроль - 16 кв. км

Напомним

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные в ходе ведения наступательной операции освободили семь населенных пунтков.