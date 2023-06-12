Бахмутское направление: ВСУ за прошедшую неделю взяли под контроль 16 кв. км - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Бахмутском направлении взяли под контроль 16 кв.км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Детали
По словам Маялр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении:
- продвижение войск: левый фланг - 1,5 км, правый фланг - 3,5 км;
- площадь территории взятой под контроль - 16 кв. км
Напомним
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные в ходе ведения наступательной операции освободили семь населенных пунтков.