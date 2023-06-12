Бахмутський напрямок: ЗСУ за минулий тиждень взяли під контроль 16 кв. км - Маляр

Деталі

За словами Маялр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку:

- просування військ: лівий фланг - 1,5 км, правий фланг - 3,5 км;

- площа території взятої під контроль - 16 кв. км

Нагадаємо

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові в ході ведення наступальної операції звільнили сім населених пунтків.