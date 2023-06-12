Бахмутський напрямок: ЗСУ за минулий тиждень взяли під контроль 16 кв. км - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Збройні сили України за минулий тиждень на Бахмутському напрямку взяли під контроль 16 кв.км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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За словами Маялр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку:
- просування військ: лівий фланг - 1,5 км, правий фланг - 3,5 км;
- площа території взятої під контроль - 16 кв. км
Нагадаємо
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові в ході ведення наступальної операції звільнили сім населених пунтків.