Бахмутское направление: ВСУ захватили более десяти вражеских позиций, взяты в плен рашисты

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"Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей. Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально", - сообщила она.

Детали

В самом Бахмуте очень горячо. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои, добавила Маляр.

"Командующий Сырский держит ситуацию под контролем. Анализирует, планирует, принимает решения. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело руководят подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализовывают общий замысел операции", - говорится в сообщении.

Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужеству наших воинов, по состоянию на сейчас противник не может окружить город и достичь громкой победы на этом направлении.

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