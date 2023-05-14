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Бахмутський напрям: ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій, взято в полон рашистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. ЗСУ продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Їхні підрозділи за сьогоднішній день захопили понад десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, передає УНН посилаючись на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Цитата

"Взято в полон ворожих солдатів з різних частин. Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - повідомила вона.

Деталі

В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої, додала Маляр.

"Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Аналізує, планує, приймає рішення. Як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти. Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції", - йдеться в повідомленні.

Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.

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