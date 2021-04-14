Баканов обсудил противодействие агрессии России с поверенной в делах США в Украине

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Временный поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы в дальнейшем помогать ей в противодействии российской агрессии. Об этом она сказала во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.