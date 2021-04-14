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Баканов обсудил противодействие агрессии России с поверенной в делах США в Украине

Баканов обсудил противодействие агрессии России с поверенной в делах США в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Временный поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы в дальнейшем помогать ей в противодействии российской агрессии. Об этом она сказала во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Цитата

“Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира”, — заявила Квин.

Детали

Сообщается, что глава СБУ в свою очередь отметил, что украинская спецслужба готова и в дальнейшем объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла еще более успешно сдерживать военные и гибридные угрозы со стороны РФ.

“Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное „бряцание оружием“. Такое соседство — это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществуем с ним уже 7 лет, а противодействуем ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета”, — сказал Баканов.

Он отметил, что такая поддержка важна, когда нашей стране противостоит такой мощный враг, как Россия.

Также на встрече обсуждалось недавнее введение Украиной санкций к ряду физических и юридических лиц, перспективы реформы СБУ, сообщили в пресс-службе.

Что было раньше

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул — необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации.

Кроме того, 13 апреля Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

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