Баканов обговорив протидію агресії Росії з повіреною у справах США в Україні

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати Америки підтримують територіальну цілісність України і готові надалі допомагати їй у протидії російській агресії. Про це вона сказала під час зустрічі з головою СБУ Іваном Бакановим, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Цитата

“Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру”, — заявила Квін.

Деталі

Повідомляється, що Голова СБУ своєю чергою зазначив, що українська спецслужба готова й надалі об’єднувати зусилля з міжнародними колегами, аби Україна могла ще більш успішно стримувати військові та гібридні загрози з боку РФ.

“Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне „брязкання зброєю“. Таке сусідство — це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому. І завдяки міжнародному партнерству Україна має додаткові можливості для захисту власного суверенітету”, — сказав Баканов.

Він зазначив, що така підтримка важлива, коли нашій державі протистоїть такий потужний ворог, як Росія.

Також на зустрічі обговорювалося нещодавнє введення Україною санкцій до низки фізичних і юридичних осіб, перспективи реформи СБУ, повідомили в пресслужбі.

Що було раніше

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Крім того, 13 квітня Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України та закликав знизити військову напруженість.

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