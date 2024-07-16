Киев • УНН
Джо Байден подтвердил, что снова примет участие в дебатах с Дональдом Трампом в сентябре, заявив, что готов ответить на любой вопрос без заметок и телесуфлера.
Президент США Джо Байден готов провести еще одни дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Они предварительно договорились, что повторные дебаты пройдут в сентябре. Об этом Джо Байден рассказал в интервью NBC News, пишет УНН.
Я собираюсь дебатировать с ним. И я согласился дебатировать с ним в сентябре
Когда интервьюер Лестер Холт спросил Байдена, не хочет ли тот "вернуться на коне", президент заявил, что он и так "на коне".
Я принял участие в 22 крупных мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки. Мне не нужна телепрограмма - я могу выйти и ответить на любой вопрос
Говоря о предыдущих дебатах, Байден заявил, что "не планирует еще одно выступление на таком уровне".
Напомним
Президент США Джо Байден признал, что "соблажался" и "совершил ошибку" во время дебатов с Трампом, которые прошли в конце июня. Во время дебатов Байден выглядел нездоровым и часто отвлекался. После выступления Белый дом сделал заявление, что здоровье президента Байдена и его способность занимать должность были рассмотрены и заверил, что он все еще может исполнять обязанности президента и баллотироваться на второй срок.
Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%7 июля 2024, 04:51 • 103502 просмотра