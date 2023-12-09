Байден санкционировал экстренную продажу 14 000 танковых снарядов Израилю
Киев • УНН
Байден использовал чрезвычайные полномочия, чтобы санкционировать продажу 14 000 танковых снарядов Израилю в обход Конгресса. Эта продажа является частью более крупного военного пакета стоимостью 500 миллионов долларов, несмотря на пристальное внимание к использованию американского оружия в израильско-палестинском конфликте.
Президент США Джо Байден воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Государственный департамент воспользовался Законом о контроле над экспортом оружия, объявив чрезвычайную ситуацию для немедленной передачи Израилю танковых снарядов стоимостью 106,5 миллионов долларов.
Снаряды являются частью более крупного пакета, который администрация Байдена просит одобрить Конгресс США. Более крупный пакет стоит более 500 миллионов долларов и включает 45 тысяч снарядов долларов и включает 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava, которые регулярно применяются во время наступления в Газе.
С обострением войны вопрос о том, как и где именно американское оружие используется в конфликте, стал предметом большего внимания, хотя официальные лица США говорят, что не планируют выдвигать условия о предоставлении военной помощи Израилю или рассматривать возможность хотя бы частичного отказа от ее предоставления.
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Правозащитники выразили обеспокоенность этим пакетом, заявив, что он не согласуется с усилиями Вашингтона давить на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.
Представитель государственного департамента заявил в субботу, что Вашингтон чётко даёт понять правительству Израиля, что оно должно придерживаться международного гуманитарного права и предпринять все возможные шаги, чтобы избежать вреда гражданскому населению.
Эта передача боеприпасов свидетельствует о приверженности США безопасности Израиля и укрепит обороноспособность этой страны, сказал чиновник.
Согласно заявлению Пентагона, государственный секретарь США Энтони Блинкен определил и предоставил Конгрессу детальное обоснование того, что танковые снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в интересах национальной безопасности США.
Байден санкционировал экстренную продажу 14 000 танковых снарядов Израилю
Байден использовал чрезвычайные полномочия, чтобы санкционировать продажу 14 000 танковых снарядов Израилю в обход Конгресса. Эта продажа является частью более крупного военного пакета стоимостью 500 миллионов долларов, несмотря на пристальное внимание к использованию американского оружия в израильско-палестинском конфликте.
Глава ХАМАС сбежал из Сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном грузе - источник
Лидер ХАМАСа Яхья Синвар, по сообщениям, сбежал из Газы в конвое с гуманитарной помощью и сейчас скрывается, возможно, в Хан-Юнисе или в соседних туннелях. Премьер-министр Израиля проинформировал президента США, что операции ЦАХАЛа в Газе будут продолжаться еще 3-4 недели, а затем будут свернуты.
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