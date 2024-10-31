Байден посетит инаугурацию своего преемника, независимо от результата выборов

Джо Байден посетит инаугурацию следующего президента США, которая должна состояться 20 января 2025 года, независимо от того, кто победит на выборах. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что Байден намерен посетить мероприятие «при любом итоге грядущих выборов». По убеждению Байдена, «речь идет не о его собственном взгляде на вещи, а об американском народе, который должен всегда видеть мирную передачу власти».

Заявление администрации положило конец слухам о том, что действующий президент не захочет присоединиться к празднованию возвращения на должность номер один Дональда Трампа, если такое произойдет.

Сам Трамп в 2021 году, нарушив традиции американской политики, не участвовал в инаугурации Байдена и даже не провел приветственную встречу со следующим президентом в Белом доме, показательно покинув резиденцию вместе с женой Меланией еще до прибытия семьи Байденов.

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США