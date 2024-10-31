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Байден посетит инаугурацию своего преемника, независимо от результата выборов

Киев  •  УНН

03:33 • 123 просмотра

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Джо Байден посетит инаугурацию следующего президента США 20 января 2025 года, независимо от результатов выборов. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома, опровергнув слухи о возможном отказе в случае победы Трампа.

Джо Байден посетит инаугурацию следующего президента США, которая должна состояться 20 января 2025 года, независимо от того, кто победит на выборах. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Байден намерен посетить мероприятие «при любом итоге грядущих выборов». По убеждению Байдена, «речь идет не о его собственном взгляде на вещи, а об американском народе, который должен всегда видеть мирную передачу власти».

Заявление администрации положило конец слухам о том, что действующий президент не захочет присоединиться к празднованию возвращения на должность номер один Дональда Трампа, если такое произойдет. 

Сам Трамп в 2021 году, нарушив традиции американской политики, не участвовал в инаугурации Байдена и даже не провел приветственную встречу со следующим президентом в Белом доме, показательно покинув резиденцию вместе с женой Меланией еще до прибытия семьи Байденов. 

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США28 октября 2024, 18:16 • 18225 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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