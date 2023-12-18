Байден отложил переговоры о торговом соглашении с Британией

Джо Байден отложил планы по пакту с Великобританией, который мог бы проложить путь к полному торговому соглашению после Brexit. Об этом со ссылкой на Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Байден решил не продвигать "основополагающее" соглашение, которое включало бы переговоры по 11 сферам торговли и регулирования после сопротивления со стороны его собственной партии в Сенате.

Предварительно переговоры должны были начаться до конца 2023 года, но американские демократы выступали против. Представители партии Байдена утверждали в Сенате, что соглашение не достаточно обеспечивает защиту американских рабочих.

Из собственных источников издание узнало, что атмосфера в правительстве Великобритании была достаточно жесткой со стороны администрации Байдена, которая, в свою очередь, находилась под давлением демократов. Отмечается, что последние обеспокоены производством и сельским хозяйством США.

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Дополнение

"Основополагающее" соглашение, составленное официальными лицами США, считалось "дорожной картой" к полной зоне свободной торговли.

Надежды Великобритании на соглашение о свободной торговле (ЗСТ) с США появились еще до референдума о Brexit, однако тогда Обама заявил избирателям, что Великобритания окажется "в конце очереди" на сделку, если выйдет из ЕС.

Впоследствии в первые годы президентства Трампа в США был высокий уровень поддержки соглашения ЗСТ, но сегодня, как считает издание, шансы на сделку "упали до нуля".

Напомним,

США и Тайвань достигли соглашения по первой части своей торговой инициативы "21 век", которая охватывает таможенные и пограничные процедуры, регулятивную практику и малый бизнес