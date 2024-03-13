Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

Байден и Трамп начали первый повторный бой на президентских выборах в Америке за почти 70 лет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп получили поддержку от своих партий на президентских выборах в США.

Байден превысил необходимое количество делегатов, а Трамп набрал достаточную поддержку для выдвижения от Республиканской партии.

Теперь у избирателей есть выбор относительно будущего этой страны. Собираемся ли мы встать и защищать нашу демократию, или позволим другим ее разрушить? Восстановим ли мы право выбора и защитим наши свободы, или позволим экстремистам забрать их? - заявил Джо Байден.

Напомним

Два политика начали первый повторный бой на президентских выборах в Америке за почти 70 лет. Это событие стало отмеченным очередным этапом в политической борьбе между двумя влиятельными политическими фигурами.