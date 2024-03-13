Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126624 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123259 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114539 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114409 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105368 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189103 просмотра

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8 марта 2024, 11:48  •  272253 просмотра

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

В США за почти 70 лет две влиятельные политические фигуры начали первый повторный бой на президентских выборах.

политика •   •  8857 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

13 марта на Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств, среди которых "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга - Богдан", CP Publishing, АССА, "Тяначу", "Ранок", "Наш формат" и SNOWDROP, в рамках которого состоится панельная дискуссия на тему "Power of people" с участием выдающихся украинских деятелей культуры.

Культура •   •  6307 просмотра
На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Заместитель Председателя НАПК обсудил с чешскими чиновниками сотрудничество в борьбе с коррупцией, в частности, вопросы идентификации активов, противодействия дезинформации, украинских беженцев и предотвращения коррупции, связанной с войной.

Общество •   •  11739 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

35-летний мужчина был арестован и взят под стражу на 60 суток за то, что стрелял из автомата Калашникова по жилому дому в Чугуеве Харьковской области, повредив окно квартиры.

Криминал и ЧП •   •  10773 просмотра
Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины информируют о пусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Донецкой области.

Война •   •  13611 просмотра
Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

В Украине объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  12378 просмотра
Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

В результате атаки рф на город Сумы состоялось попадание в многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Война •   •  12364 просмотра
Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, обсудив парламентскую дипломатию, сотрудничество между двумя странами, европейскую и евроатлантическую интеграцию, поддержку Румынией интеграционных усилий Украины, осудив действия рф и выразив благодарность за поддержку Румынии во время войны.

Война •   •  13099 просмотра
Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

17-я очередная ротация миссии МАГАТЭ состоялась на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 марта 2024 года.

Война •   •  11592 просмотра
Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства

Тысячи людей протестовали в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства и в поддержку Украины.

Общество •   •  12987 просмотра
Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства