Байден готовит стратегию противодействия альянсу России, Ирана, Китая и Северной Кореи

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
13:31 • 45747 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
12:11 • 54692 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
12:06 • 99621 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
11:07 • 73898 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
10:52 • 75151 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 100908 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 140733 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125263 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129539 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138436 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

 • 56263 просмотра
Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

 • 79443 просмотра
Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

 • 97260 просмотра
Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

 • 34762 просмотра
Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

 • 66570 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

13:31 • 45775 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

12:06 • 99665 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 140737 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 171167 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 204933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

14:25 • 4109 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 90632 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 88642 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 87667 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 146549 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Байден готовит стратегию противодействия альянсу России, Ирана, Китая и Северной Кореи

Байден готовит стратегию противодействия альянсу России, Ирана, Китая и Северной Кореи

Киев  •  УНН

 • 7007 просмотра

Read in English

Администрация Байдена разрабатывает новые подходы для противодействия усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Документ предусматривает пересмотр структур безопасности и варианты быстрого реагирования на угрозы.

Президент США Джо Байден призвал американские органы национальной безопасности разработать новые подходы для противодействия опасному усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей. Это произошло накануне инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано в меморандуме по национальной безопасности, обнародованном во вторник, москва в обмен на помощь Ирану в войне против Украины передает ему истребители, системы противовоздушной обороны и космические технологии.

Кроме того, Путин предоставляет Северной Корее топливо, финансовую поддержку и технологии, официально признавая ее ядерным игроком.

россия также проводит совместные патрулирования с Китаем в Арктике.

Секретный документ администрации Байдена, в котором изложены эти данные, был кратко описан журналистам, однако не был независимо проверен Reuters.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея ранее обвиняли Вашингтон в дестабилизирующей политике, - в ответ на предыдущие заявления.

Новый меморандум предлагает американскому правительству пересмотреть существующую структуру организаций по безопасности, чтобы сосредоточиться на вопросах, которые объединяют четыре страны, простирающиеся от Европы до Азии. Однако эти инициативы могут быть как приняты, так и отвергнуты новой администрацией Трампа.

Представители администрации отмечают, что их документ не направлен на ограничение политических маневров новой команды, а имеет целью создать варианты для быстрого реагирования. Среди вызовов, с которыми сталкиваются США:

скоординированное применение санкций и экспортных ограничений против четырех стран,

минимизация риска контрмер с их стороны,

способность реагировать на одновременные кризисы, связанные с несколькими государствами. Например, стало известно, что северокорейские войска уже находятся в России.

Чиновники также отмечают, что США сейчас имеют дело с миром, где противники и конкуренты быстро перенимают опыт друг друга.

Однако сотрудничество между Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей имеет свои пределы. В частности, Россия и Иран не оказали значительной поддержки Башару Асаду, который недавно был свергнут в Сирии.

Представители администрации Байдена считают, что эта новая ситуация ставит перед Китаем вопрос о том, готов ли он полностью поддерживать этот союз и какой курс выбрать в будущем.

Напомним,

Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что северокорейские военные остаются в курской областив готовности вступить в бой в любой момент. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаНовости Мира