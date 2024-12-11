Байден готовит стратегию противодействия альянсу России, Ирана, Китая и Северной Кореи

Президент США Джо Байден призвал американские органы национальной безопасности разработать новые подходы для противодействия опасному усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей. Это произошло накануне инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано в меморандуме по национальной безопасности, обнародованном во вторник, москва в обмен на помощь Ирану в войне против Украины передает ему истребители, системы противовоздушной обороны и космические технологии.

Кроме того, Путин предоставляет Северной Корее топливо, финансовую поддержку и технологии, официально признавая ее ядерным игроком.

россия также проводит совместные патрулирования с Китаем в Арктике.

Секретный документ администрации Байдена, в котором изложены эти данные, был кратко описан журналистам, однако не был независимо проверен Reuters.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея ранее обвиняли Вашингтон в дестабилизирующей политике, - в ответ на предыдущие заявления.

Новый меморандум предлагает американскому правительству пересмотреть существующую структуру организаций по безопасности, чтобы сосредоточиться на вопросах, которые объединяют четыре страны, простирающиеся от Европы до Азии. Однако эти инициативы могут быть как приняты, так и отвергнуты новой администрацией Трампа.

Представители администрации отмечают, что их документ не направлен на ограничение политических маневров новой команды, а имеет целью создать варианты для быстрого реагирования. Среди вызовов, с которыми сталкиваются США:

скоординированное применение санкций и экспортных ограничений против четырех стран,

минимизация риска контрмер с их стороны,

способность реагировать на одновременные кризисы, связанные с несколькими государствами. Например, стало известно, что северокорейские войска уже находятся в России.

Чиновники также отмечают, что США сейчас имеют дело с миром, где противники и конкуренты быстро перенимают опыт друг друга.

Однако сотрудничество между Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей имеет свои пределы. В частности, Россия и Иран не оказали значительной поддержки Башару Асаду, который недавно был свергнут в Сирии.

Представители администрации Байдена считают, что эта новая ситуация ставит перед Китаем вопрос о том, готов ли он полностью поддерживать этот союз и какой курс выбрать в будущем.

Напомним,

Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что северокорейские военные остаются в курской областив готовности вступить в бой в любой момент.