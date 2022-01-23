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15 марта, 19:03 • 106361 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142586 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123070 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116635 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104598 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101347 просмотра

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15 марта, 10:46 • 92545 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Многотысячный протест из-за Covid-ограничений в Брюсселе: начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. В воскресенье в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые митингуют против вакцинации и ограничений против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на San Diego Union-Tribune.

Детали

В Брюсселе демонстранты скандировали “Свобода!”

Позже офицеры полиции в белых шлемах пытались разогнать протестующих, которые проигнорировали указания, переданные через громкоговорители, что демонстрация закончена и они должны уйти.

Как пишут СМИ, несколько сотен манифестантов, которые отделились от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление у здания Европейской полиции, начали кидать в полицейских петарды и бутылки.

Полицейские грузовики с водометами обстреляли демонстрантов мощными реактивными струями, а воздух в столице Бельгии заполнили густые облака дыма и следы газа.

По словам полицейских, во время столкновений задержаны до 10 человек. Пока что инцидент носит единичный характер.

Напомним

По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 349 млн человек.

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