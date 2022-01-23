Багатотисячний протест через Covid-обмеження у Брюсселі: почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У неділю в Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які мітингують проти вакцинації та обмежень проти COVID-19. Про це пише УНН із посиланням на San Diego Union-Tribune.
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У Брюсселі демонстранти скандували “Свобода!”
Пізніше офіцери поліції в білих шоломах намагалися розігнати протестувальників, які проігнорували вказівки, передані через гучномовці, що демонстрація закінчена і вони повинні піти.
Як пишуть ЗМІ, декілька сотень маніфестантів, що відокремилися від основної колони, спробували прорвати поліцейське оточення біля будівлі Європейської поліції, почали кидати в поліцейських петарди та пляшки.
Поліцейські вантажівки з водометами обстріляли демонстрантів потужними реактивними струменями, а повітря у столиці Бельгії заповнили густі хмари диму та сліди газу.
За словами поліцейських, під час зіткнень затримано до 10 людей. Поки що інцидент носить одиничний характер.
Нагадаємо
Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 349 млн людей.