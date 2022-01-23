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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69255 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Багатотисячний протест через Covid-обмеження у Брюсселі: почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети

Багатотисячний протест через Covid-обмеження у Брюсселі: почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети

Київ • УНН

 • 26146 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У неділю в Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які мітингують проти вакцинації та обмежень проти COVID-19. Про це пише УНН із посиланням на San Diego Union-Tribune.

Деталі

У Брюсселі демонстранти скандували “Свобода!”

Пізніше офіцери поліції в білих шоломах намагалися розігнати протестувальників, які проігнорували вказівки, передані через гучномовці, що демонстрація закінчена і вони повинні піти.

Як пишуть ЗМІ, декілька сотень маніфестантів, що відокремилися від основної колони, спробували прорвати поліцейське оточення біля будівлі Європейської поліції, почали кидати в поліцейських петарди та пляшки.

Поліцейські вантажівки з водометами обстріляли демонстрантів потужними реактивними струменями, а повітря у столиці Бельгії заповнили густі хмари диму та сліди газу.

За словами поліцейських, під час зіткнень затримано до 10 людей. Поки що інцидент носить одиничний характер.

Нагадаємо

Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 349 млн людей.

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