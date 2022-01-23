Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 349 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 349 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 349,890,829 людей, з них одужало 278,160,761 осіб. Кількість померлих зросла до 5,610,176.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (71 728 557), Індія (39 212 000), Бразилія (23 960 207), Франція (16 390 818), Велика Британія (15 784 488), Росія (11 044 986), Туреччина (10 881 626), Італія (9 781 191), Німеччина (8 641 865) Іспанія (8 975 458) та Аргентина (7 792 652).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (888 623), Бразилії (622 979) та Індії (489 422).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 842 011 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 99 129 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.