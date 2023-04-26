Дело растраты на закупках для предотвращения техногенной катастрофы в Луганской области подготовили для суда

Речь идет об эпизоде закупки оборудования для предотвращения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области.

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"На сегодня материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления", - сообщили в САП.

Детали

По данным следствия, в 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области возникла критическая ситуация с затоплением шахт «Первомайская» и «Голубовская», расположенных на временно оккупированной территории Луганской области. После начала антитеррористической операции в течение 2015-2016 годов воду там не откачивали.

Вследствие этого уровень воды на шахте «Золотое» в составе государственного предприятия «Первомайскуголь», которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, увеличился. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций – разрушения сооружений, оползней, оседания земной поверхности, загрязнения питьевых водозаборов рудничными водами и потери полезных ископаемых.

Для предотвращения техногенной катастрофы правительство в 2018 году выделило средства для финансирования работ и закупки оборудования на шахте «Золотое». Распорядителем этих средств определили государственное предприятие «Первомайскуголь». Закупки насосов, электродвигателей, электрической аппаратуры проводили по переговорной процедуре, поэтому подозреваемый выбирал подрядчиков по самостоятельно определенным критериям без тендера. Во всех трех случаях победили коммерческие компании, которые поставили оборудование по завышенным ценам, указали в НАБУ. Большинство поставленных насосов почти сразу после их поставки выходили из строя и требовали устранения дефектов из-за ненадлежащего качества. ГП в конце концов должно было осуществлять ремонт за свой счет.

По выводам экспертизы, завышение стоимости оборудования, которое было поставлено на ГП по трем договорам, составляет 14,6 млн грн.

Дополнительно

Это уже второй эпизод разоблаченной НАБУ и САП коррупции при ликвидации аварии на этой шахте. Первый касался злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП «Первомайскуголь» при выполнении работ по монтажу трубопровода, что привело к причинению более 14 млн грн убытков государству. В июне 2021 года обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц ГП направили в суд, сейчас идет рассмотрение. В отношении двух представителей частных компаний, которые являются пособниками преступления, суд вынес обвинительный приговор.