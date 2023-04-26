Справу розтрати на закупівлях для запобігання техногенній катастрофі на Луганщині підготували для суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього в.о. гендиректора ДП «Первомайськвугілля» у заподіянні 14,6 млн грн збитків державі внаслідок завищення вартості обладнання, яке було поставлено для ремонту шахти. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, повідомили у відомствах, передає УНН.

Ідеться про епізод закупівлі обладнання для запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині.

Цитата

"На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення", - повідомили у САП.

Деталі

За даними слідства, у 2017 році в Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні Луганської області виникла критична ситуація з затопленням шахт «Первомайська» і «Голубівська», розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області. Після початку антитерористичної операції упродовж 2015-2016 років воду там не відкачували.

Внаслідок цього рівень води на шахті «Золоте» у складі державного підприємства «Первомайськвугілля», яка має гідравлічний зв’язок зі згаданими шахтами, збільшився. За таких обставин виник ризик настання надзвичайних ситуацій – руйнування споруд, зсувів, осідання земної поверхні, забруднення питних водозаборів рудничними водами та втрати корисних копалин.

Для запобігання техногенній катастрофі уряд у 2018 році виділив кошти для фінансування робіт та закупівлі обладнання на шахті «Золоте». Розпорядником цих коштів визначили державне підприємство «Первомайськвугілля». Закупівлі насосів, електродвигунів, електричної апаратури проводили за переговорною процедурою, тож підозрюваний обирав підрядників за самостійно визначеними критеріями без тендеру. У всіх трьох випадках перемогли комерційні компанії, які поставили обладнання за завищеними цінами, вказали у НАБУ. Більшість поставлених насосів майже одразу після їх постачання виходили з ладу та потребували усунення дефектів через неналежну якість. ДП врешті-решт мусило здійснювати ремонт власним коштом.

За висновками експертизи, завищення вартості обладнання, яке було поставлено на ДП за трьома договорами, становить 14,6 млн грн.

Додатково

Це вже другий епізод викритої НАБУ і САП корупції при ліквідації аварії на цій шахті. Перший стосувався зловживання службовим становищем посадовцями ДП «Первомайськвугілля» під час виконання робіт з монтажу трубопроводу, що призвело до заподіяння понад 14 млн грн збитків державі. У червні 2021 року обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців ДП скерували до суду, наразі триває розгляд. Щодо двох представників приватних компаній, які є посібниками злочину, суд постановив обвинувальний вирок.

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