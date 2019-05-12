Багамские острова, Бельгия и Бергамо: куда летали украинские олигархи на майские праздники

Так, самолет Falcon 7X с бортовым номером M-SCMG, по данным СМИ, принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Это его второй бизнес-джет вместе с другим Falcon 7X французской фирмы Dassault Aviation, которым пользуется компания Ахметова System Capital Management.



По данным Flight Aware, шесть дней назад самолет прибыл в Швейцарию, прилетев из города Фарнборо (Англия). Перед этим, 27 апреля, самолет приземлился в столице Багамских островов Нассау, а уже 5 мая в Великобританию он вылетал из солнечного Майами.



По данным airframes.org, этот самолет зарегистрирован на компанию BlueSky Int Management (Виргинские острова), которую и связывают с Ахметовым. Бортовой номер тоже может намекать на связь с олигархом - SCMG как аббревиатура компании System Capital Management Croup, которой владеет украинский бизнесмен.



Самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером G-XXRS, который, по информации jetleaks, принадлежит украинскому бизнесмену и народному депутату Константину Жеваго, два дня назад прилетел в аэропорт "Борисполь" с уютного итальянского города Бергамо.



Перед этим, 17 апреля, самолет успел побывать в Цюрихе (Швейцария), Ле Бурже (Франция) и Фарнборо (Англия).



Кроме того, самолет Bombardier Challenger 300 с бортовым номером M-CLAB, который, по данным jetleaks, принадлежит одному из самых богатых украинских бизнесменов Александру Ярославскому, 13 апреля прилетел из Лондона в Остенде (Бельгия) и пока не покидал это место.



Сведения Jet Photos указывают на то, что бизнес-джет Ярославского чаще всего посещает Великобританию и Швейцарию. Кроме того, последнее время его часто можно увидеть в Бельгии.



"Этот удивительный бизнес-джет последние месяцы регулярно паркуется здесь (Остенде, Бельгия - ред.) Между полетами", - отметил фотограф.



Стоит отметить, что некоторые самолеты, которые принадлежат украинским олигархам, трудно отследить из-за ограниченного владельцами доступ. В частности, через сервис Fight Aware невозможно отследить самолет Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH, который, по данным СМИ, принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, и самолет Bombardier BD-700 с бортовым номером M-GSKY, что связывают с нардепом Вадимом Новинским.