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Багамские острова, Бельгия и Бергамо: куда летали украинские олигархи на майские праздники

Киев  •  УНН

 • 28140 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Майские праздники закончились, и УНН попытался отследить маршруты самолетов в этот период богатейших украинцев. Среди пунктов назначения олигархов оказались и Багамские острова, и Бельгия, а некоторые из украинских богачей решили скрыть свои путешествия, о чем свидетельствует сервис отслеживания полетов Flight Aware.

Так, самолет Falcon 7X с бортовым номером M-SCMG, по данным СМИ, принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Это его второй бизнес-джет вместе с другим Falcon 7X французской фирмы Dassault Aviation, которым пользуется компания Ахметова System Capital Management.

По данным Flight Aware, шесть дней назад самолет прибыл в Швейцарию, прилетев из города Фарнборо (Англия). Перед этим, 27 апреля, самолет приземлился в столице Багамских островов Нассау, а уже 5 мая в Великобританию он вылетал из солнечного Майами.

По данным airframes.org, этот самолет зарегистрирован на компанию BlueSky Int Management (Виргинские острова), которую и связывают с Ахметовым. Бортовой номер тоже может намекать на связь с олигархом - SCMG как аббревиатура компании System Capital Management Croup, которой владеет украинский бизнесмен.

Самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером G-XXRS, который, по информации jetleaks, принадлежит украинскому бизнесмену и народному депутату Константину Жеваго, два дня назад прилетел в аэропорт "Борисполь" с уютного итальянского города Бергамо.

Перед этим, 17 апреля, самолет успел побывать в Цюрихе (Швейцария), Ле Бурже (Франция) и Фарнборо (Англия).

Кроме того, самолет Bombardier Challenger 300 с бортовым номером M-CLAB, который, по данным jetleaks, принадлежит одному из самых богатых украинских бизнесменов Александру Ярославскому, 13 апреля прилетел из Лондона в Остенде (Бельгия) и пока не покидал это место.

Сведения Jet Photos указывают на то, что бизнес-джет Ярославского чаще всего посещает Великобританию и Швейцарию. Кроме того, последнее время его часто можно увидеть в Бельгии.

"Этот удивительный бизнес-джет последние месяцы регулярно паркуется здесь (Остенде, Бельгия - ред.) Между полетами", - отметил фотограф.

Стоит отметить, что некоторые самолеты, которые принадлежат украинским олигархам, трудно отследить из-за ограниченного владельцами доступ. В частности, через сервис Fight Aware невозможно отследить самолет Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH, который, по данным СМИ, принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, и самолет Bombardier BD-700 с бортовым номером M-GSKY, что связывают с нардепом Вадимом Новинским.

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