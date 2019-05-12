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Багамські острови, Бельгія та Бергамо: куди літали українські олігархи на травневі свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Травневі свята закінчилися, і УНН спробував відслідкувати маршрути літаків на цей період найбагатших українців. Серед пунктів призначення олігархів виявилися і Багамські острови, і Бельгія, а деякі з українських багатіїв вирішили приховати свої подорожі, про що свідчить сервіс відслідковування польотів Flight Aware.

Так, літак Falcon 7X з бортовим номером M-SCMG, за даними ЗМІ, належить українському мільярдеру Рінату Ахметову. Це його другий бізнес-джет разом з іншим Falcon 7X французької фірми Dassault Aviation, яким користується компанія Ахметова System Capital Management.

За даними Flight Aware, шість днів тому літак прибув до Швейцарії, прилетівши з міста Фарнборо (Англія). Перед цим, 27 квітня, літак приземлився у столиці Багамських островів Нассау, а вже 5 травня до Британії він вилітав з сонячного Маямі.

За даними airframes.org, цей літак зареєстрований на компанію BlueSky Int Management (Віргінські острови), яку і пов'язують з Ахметовим. Бортовий номер теж може натякати на зв'язок з олігархом – SCMG як абревіатура компанії System Capital Management Croup, якою володіє український бізнесмен.

Літак Bombardier Global 6000 з бортовим номером G-XXRS, який, за інформацією jetleaks, належить українському бізнесмену та народному депутату Костянтину Жеваго, два дні тому прилетів у аеропорт "Бориспіль" з затишного італійського міста Бергамо. 

Перед цим, з 17 квітня, літак встиг побувати у Цюриху (Швейцарія), Ле Бурже (Франція) та Фарнборо (Англія).

Крім того, літак Bombardier Challenger 300 з бортовим номером M-CLAB, який, за даними jetleaks, належить одному з найбагатших українських бізнесменів Олександру Ярославському, 13 квітня прилетів з Лондона в Остенде (Бельгія) і поки не залишав це місце.

Відомості Jet Photos вказують на те, що бізнес-джет Ярославського найчастіше відвідує Велику Британію та Швейцарію. Крім того, останнім часом його часто можна побачити у Бельгії.

"Цей дивовижний бізнес-джет останні місяці регулярно припарковується тут (Остенде, Бельгія – ред.) між польотами", - зазначив фотограф.

Варто відмітити, що деякі літаки, які належать українським олігархам, важко відслідкувати через обмежений власниками доступ. Зокрема, через сервіс Fight Aware неможливо відслідкувати літак Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH, який, за даними ЗМІ, належить народному депутату Віталію Хомутинніку, та літак Bombardier BD-700 з бортовим номером M-GSKY, що пов’язують з нардепом Вадимом Новінським.

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