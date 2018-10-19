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"Бабье лето" в Киеве установило уже пять температурных рекордов

"Бабье лето" в Киеве установило уже пять температурных рекордов

Киев  •  УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве за время октябрьского "бабьего лета" зафиксировали уже пять температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

“Чрезвычайно теплая середина октября ознаменовалась пятью температурными рекордами в столице”, — говорится в сообщении.

По данным наблюдений, 18 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°С, что на 1,3°С выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1967 году.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,1°С историческое значение 1967 года. Она составила +15,8°С.

Напомним, в Киеве в среду 17 октября климатологи зафиксировали два рекорда — максимальной и среднесуточной температуры воздуха. Ранее сообщалось о температурном рекорде 16 октября.

Как сообщал УНН, 23 сентября в столице наступила метеорологическая осень. А 8 октября климатологи сообщили о начале “бабьего лета” в Киеве.

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