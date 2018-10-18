"Бабине літо": у Києві побито ще два температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві в середу кліматологи зафіксували два рекорди - максимальної і середньодобової температури повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“У столиці 17 жовтня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +24,0°С, що на 3,7°С вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1885 та 1990 роках”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно, і середньодобова температура також перевищила історичне значення 1967 року — на 0,9 градуса.
“Вона (температура — ред.) становила +15,9°С, а це відповідає температурі справжнього літа. Зважаючи на високий температурний фон, погода у четвер також буде літньою”, — повідомили в обсерваторії.
Як повідомляв УНН, 23 вересня у столиці настала метеорологічна осінь.
А 8 жовтня кліматологи повідомили про початок "бабиного літа" в Києві.