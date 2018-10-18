"Бабье лето": в Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве в среду климатологи зафиксировали два рекорда — максимальной и среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"В столице 17 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +24,0°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1885 и 1990 годах", - говорится в сообщении.
Соответственно, и среднесуточная температура также превысила историческое значение 1967 года - на 0,9 градуса.
"Она (температура - ред.) составляла + 15,9°С, а это соответствует температуре настоящего лета. Учитывая высокий температурный фон, погода в четверг также будет летней", - сообщили в обсерватории.
Как сообщал УНН, 23 сентября в столице наступила метеорологическая осень.
А 8 октября климатологи сообщили о начале "бабьего лета" в Киеве.