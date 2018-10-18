"Бабье лето": в Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда

"В столице 17 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +24,0°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1885 и 1990 годах", - говорится в сообщении.

Соответственно, и среднесуточная температура также превысила историческое значение 1967 года - на 0,9 градуса.

"Она (температура - ред.) составляла + 15,9°С, а это соответствует температуре настоящего лета. Учитывая высокий температурный фон, погода в четверг также будет летней", - сообщили в обсерватории.

Как сообщал УНН, 23 сентября в столице наступила метеорологическая осень.

А 8 октября климатологи сообщили о начале "бабьего лета" в Киеве.