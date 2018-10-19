"Бабине літо" в Києві встановило вже п'ять температурних рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві за час жовтневого "бабиного літа" зафіксували вже п'ять температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“Надзвичайно тепла середина жовтня ознаменувалася п’ятьма температурними рекордами у столиці”, — йдеться у повідомленні.
За даними спостережень, 18 жовтня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°С, що на 1,3°С вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році.
У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 1,1°С історичне значення 1967 року. Вона становила +15,8°С.
Нагадаємо, у Києві в середу 17 жовтня кліматологи зафіксували два рекорди - максимальної і середньодобової температури повітря. Раніше повідомлялось про температурний рекорд 16 жовтня.
Як повідомляв УНН, 23 вересня у столиці настала метеорологічна осінь. А 8 жовтня кліматологи повідомили про початок "бабиного літа" в Києві.