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"Бабине літо" в Києві встановило вже п'ять температурних рекордів

"Бабине літо" в Києві встановило вже п'ять температурних рекордів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві за час жовтневого "бабиного літа" зафіксували вже п'ять температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

“Надзвичайно тепла середина жовтня ознаменувалася п’ятьма температурними рекордами у столиці”, — йдеться у повідомленні.

За даними спостережень, 18 жовтня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°С, що на 1,3°С вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році.

У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 1,1°С історичне значення 1967 року. Вона становила +15,8°С.

Нагадаємо, у Києві в середу 17 жовтня кліматологи зафіксували два рекорди - максимальної і середньодобової температури повітря. Раніше повідомлялось про температурний рекорд 16 жовтня.

Як повідомляв УНН, 23 вересня у столиці настала метеорологічна осінь. А 8 жовтня кліматологи повідомили про початок "бабиного літа" в Києві.

Українські Національні Новини

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