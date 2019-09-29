Бабий Яр: посольство США сделало заявление к годовщине трагедии

"Мы никогда не должны забывать жертв тех шокирующих и жестоких массовых убийств в Бабьем Яру. Сегодня вспоминаем около 34 тыс. евреев, которых убили там 29-30 сентября 1941 г., и тысячи других евреев, советских военнопленных, цыган и тех, кто погиб там во время Второй мировой войны", - говорится в обращении.

Напомним, Президент Украины заявил, что память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов.