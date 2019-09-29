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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 4078 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Бабин Яр: посольство США зробило заяву до роковин трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Люди не повинні забувати жертв шокуючих і жорстоких масових вбивств у Бабиному Яру. Про це йдеться у зверненні Посольства США у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру в Twitter, передає УНН.

Бабин Яр: посольство США зробило заяву до роковин трагедії

“Ми ніколи не повинні забувати жертв тих шокуючих і жорстоких масових вбивств у Бабиному Яру. Сьогодні згадуємо близько 34 тис євреїв, яких вбили там 29-30 вересня 1941 р, і тисячі інших євреїв, радянських військовополонених, ромів і тих, хто загинув там під час Другої світової війни”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Президент України заявив, що пам’ять Бабиного Яру, Голокосту — це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче — людське життя — ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів.

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