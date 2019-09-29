Зеленський: пам'ять Бабиного Яру - це попередження для всього людства

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів. Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського до українського народу у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передає УНН.