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Зеленський: пам'ять Бабиного Яру - це попередження для всього людства

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів. Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського до українського народу у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передає УНН.

Зеленський: пам'ять Бабиного Яру - це попередження для всього людства

“Сьогодні ми з глибоким сумом згадуємо одну з найтрагічніших сторінок нашого минулого — 78 років тому у київському урочищі Бабин Яр нацисти почали масові розстріли мирних громадян.

Неймовірна і страшна за своєю сутністю політика, породжена апологетами расової чистоти Третього рейху, вилилася у планове винищення представників єврейської національності на окупованих нацистами землях”, — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що усім євреям Києва було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися у визначеному місці на Лук’янівці. Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася занадто довгою — дорогою у вічність. Пізніше у Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також лише за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування.

“Урочище Бабин Яр стало місцем масових страт радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху, так званих „порушників режиму“. Усіх, хто заважав окупантам.

В Україні сотні скорботних місць, де у роки Другої світової війни лютував Голокост і проходили масові страти. Це і Богданівка на Миколаївщині, і Вінниця, це і Одеса та Житомир, це і Харків та Закарпаття”, — йдеться у зверненні.

У роки війни, коли здавалося б усе навколо дихало жорстокістю і смертю, проявилися найкращі якості нашого народу: милосердя, співчуття і жертовність. З великою вдячністю ми пам’ятаємо про вчинки простих людей, які, ризикуючи життям, рятували співвітчизників від неминучої загибелі, відзначив Президент.

“Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не тільки, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому. Пам’ять Бабиного Яру, Голокосту — це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче — людське життя — ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів”, — зазначено у зверненні.

Зеленський переконаний, що український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

“Вічна пам’ять загиблим у Бабиному Яру та усім жертвам Другої світової війни”, — резюмував він.

Нагадаємо, австрійський проект переміг у конкурсі на кращий проект Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.

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