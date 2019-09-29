Зеленский: память Бабьего Яра - это предупреждение для всего человечества

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем одну из самых трагических страниц нашего прошлого - 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан.

Невероятная и страшная по своей сути политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в плановое уничтожение представителей еврейской национальности на оккупированных нацистами землях", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - дорогой в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено ромов и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование.

"Урочище Бабий Яр стал местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима". Всех, кто мешал оккупантам.

В Украине сотни скорбных мест, где в годы Второй мировой войны свирепствовал Холокост и проходили массовые казни. Это и Богдановка Николаевской области и Винница, это и Одесса и Житомир, это и Харьков и Закарпатье", - говорится в обращении.

В годы войны, когда казалось бы все вокруг дышало жестокостью и смертью, проявились лучшие качества нашего народа: милосердие, сострадание и жертвенность. С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели, отметил Президент.

"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов", - говорится в обращении.

Зеленский убежден, что украинский народ всегда будет единственным в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве.

"Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", - резюмировал он.

Напомним, австрийский проект победил в конкурсе на лучший проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".