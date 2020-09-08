Бабак: наша задача — развить конкуренцию между научными командами

“Когда мы говорим про недофинансирование науки, оно, очевидно, присутствует и более чем. В прошлом году, когда мы пришли совместно с нашими „подопечными“ комитета по Национальной академии наук ко второму чтению и говорили о возможном увеличении расходов и мы, и бюджетный комитет, задавали такой острый вопрос перед академиями наук: „А вы в таком виде готовы изготовить более, дать больше результатов, если мы вдвое увеличим вам бюджет, втрое увеличим бюджет, как это повлияет на результат научной деятельности?“. Это финансирование по остаточному принципу, потому что это финансирование заработных плат и по сути имущества, которое есть в академии наук ... Наша задача сделать так, чтобы появилась конкуренция между научными командами, чтобы появлялись свободные научные команды, которые будут получать деньги и вот таким образом мы хотим увеличить (финансирование науки — ред.)”, — отметил он.

Напомним, украинскому образованию необходим новый закон и финансирование, которые будут мотивировать и стимулировать к профессиональному образованию.