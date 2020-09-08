Бабак: наша задача — розвинути конкуренцію між науковими командами

“Коли ми говоримо про недофінансування науки, воно вочевидь є і там більше того. Минулого року, коли ми прийшли спільно з нашими „підопічними“ комітету з Національними академіями наук до другого читання і говорили про можливе збільшення видатків і ми, і бюджетний комітет, ставили таке гостре питання перед академіями наук: „А ви у такому вигляді готові виготовити більше, дати більше результатів, якщо ми вдвічі збільшимо вам бюджет, втричі збільшимо бюджет, як це вплине на результат наукової діяльності?“. Це фінансування за залишковим принципом, тому що це фінансування заробітних плат і по суті майна, яке є в академії наук... Наша задача зробити таким чином, щоб з’явилася конкуренція між науковими командами, щоб з’являлись незалежні наукові команди, які будуть отримувати гроші і от таким чином ми хочемо збільшити (фінансування науки — ред.)”, — зазначив він.

Нагадаємо, українській освіті необхідний новий закон і фінансування, які будуть мотивувати і стимулювати до професійної освіти.