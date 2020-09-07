Бабак: українській освіті потрібен новий закон та фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українській освіті необхідний новий закон і фінансування, які будуть мотивувати і стимулювати до професійної освіти. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив Голова комітету ВР з питань освіти та науки Сергій Бабак, передає УНН.
“Її потрібно модернізувати, зробити освіту професійну більш престижною, у нас величезні проблеми, що у нас 75% випускників ідуть у вищу освіту і 25% ідуть у професійну освіту, коли у нас ринок праці потребує 75% професійних навичок і лише 25% вищої освіти... Нам потрібен новий закон і нові бюджетні програми, які будуть мотивувати і стимулювати... Якщо ми говоримо про освіту, то треба інвестувати у дві речі: інфраструктура — освітнє середовище і заробітні плати”, — зазначив він.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підштовхує Кабмін активно запроваджувати дуальну освіту.