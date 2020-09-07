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Бабак: украинскому образованию нужен новый закон и финансирование

Киев • УНН

 • 21485 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинскому образованию необходим новый закон и финансирование, которые будут мотивировать и стимулировать к профессиональному образованию. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

Бабак: украинскому образованию нужен новый закон и финансирование

“Ее нужно модернизировать, сделать образование профессиональное более престижным, у нас огромные проблемы, у нас 75% выпускников идут в высшее образование и 25% идут в профессиональное образование, когда у нас рынок труда требует 75% профессиональных навыков и только 25% высшего образования... Нам нужен новый закон и новые бюджетные программы, которые будут мотивировать и стимулировать... Если мы говорим об образовании, то надо инвестировать в две вещи: инфраструктура — образовательная среда и заработные платы”, — отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подталкивает Кабмин активно внедрять дуальное образование.

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