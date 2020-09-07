Бабак: украинскому образованию нужен новый закон и финансирование

“Ее нужно модернизировать, сделать образование профессиональное более престижным, у нас огромные проблемы, у нас 75% выпускников идут в высшее образование и 25% идут в профессиональное образование, когда у нас рынок труда требует 75% профессиональных навыков и только 25% высшего образования... Нам нужен новый закон и новые бюджетные программы, которые будут мотивировать и стимулировать... Если мы говорим об образовании, то надо инвестировать в две вещи: инфраструктура — образовательная среда и заработные платы”, — отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подталкивает Кабмин активно внедрять дуальное образование.