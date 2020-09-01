Шмигаль заявив, що підштовхує уряд активно запроваджувати дуальну освіту

Так, у ході робочої поїздки Шмигаль ознайомився з навчальним процесом Вищого професійного училища № 25, зустрівся з педагогічним колективом та учнями.

“Для мене особисто професійна освіта є важливою темою, адже вона дає значну регіональну перевагу як для окремих територій, так і для України загалом. На жаль, за часи незалежності ми втратили професійно-технічний потенціал, і сьогодні промисловість, як ніхто інший, відчуває нестачу технічних професіоналів: зварників, слюсарів, електриків”, — підкреслив Шмигаль.

Шмигаль додав, що це підштовхує Уряд активно запроваджувати дуальну освіту.

“Це означає, що замовники — підприємства, які потребують навчальних кадрів, на договірних умовах співпрацюють з професійно-технічними навчальними закладами, створюють відповідну базу, дають замовлення і потім вже на роки укладають контракти з навчальним закладом і його випускниками. Дуальна освіта передбачає можливість оплати за навчання спеціалістів, яких потребує те чи інше підприємство. Це дуже важливий момент, тому що без такої основи ми не зможемо розвивати Україну як промислового лідера в регіоні”, — наголосив Шмигаль.

Також після спілкування з представниками шкільного самоврядування Прем’єр-міністр доручив в. о. Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета опрацювати питання підвищення стипендій для учнів професійно-технічних училищ.

“Сподіваюся, що в наступному році ми за підтримки Уряду та Президента зробимо в цьому закладі навчально-практичний центр, який надасть ще більше конкурентних переваг і територіальній громаді, і місту Хмельницькому”, — зауважив Шкарлет.

Нагадаємо, МОН оновив порядок замовлення та видачі дипломів про профосвіту.