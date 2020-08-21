МОН оновив порядок замовлення та видачі дипломів про профосвіту

“Тривалий час ми отримуємо зауваження від закладів про те, що у чинному Порядку не враховано багатьох ситуацій, які реально відбуваються на практиці. Найбільше з них стосуються замовлення дублікатів для випускників профтехів, які було ліквідовано і не мають правонаступників. У проєкті документа ми виписали різні моделі, врахували запити громадян, які зверталися до нас за роз’ясненнями. Зараз для нас важливо почути щонайбільше думок стейкхолдерів і видати документ, який вирішить існуючі проблеми”, — зазначила генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

У випадку, коли заклад припинив діяльність, за виготовленням дубліката заявник має звернутися до його правонаступника, повідомляють у МОН. Якщо такого не визначено, або заклад не було переміщено з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу — в місцеве управління освіти. Воно має визначити профтех, який створить замовлення на дублікат в ЄДЕБО. Після цього особа зможе отримати документ впродовж 20 днів.

Для осіб з порушеннями зору закладено можливість отримати диплом або його дублікат шрифтом Брайля. Для отримання такого документа достатньо подати у заклад, де проходило навчання, відповідну заяву.

Окремо у Порядку прописані обставини, за яких заклад має анулювати інформацію про учня в ЄДЕБО. Фактично ця дія означатиме, що в офіційних електронних реєстрах не буде жодних даних про цю особу.

Здійснити такий крок заклад зможе у таких ситуаціях:

• учень не склав державну кваліфікаційну атестацію;

• випускник не забрав диплом впродовж року;

• учень не отримав диплом закладу, у якому відбулась реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або він був ліквідований;

• набрало законної сили рішення суду про анулювання диплома;

• до моменту внесення відомостей про видачу документа виявлено помилку в інформації, що відтворюється;

• інформацію про видачу диплома внесено помилково.

Як повідомляв УНН, міністерство освіти і науки України затвердило 50 нових стандартів вищої освіти, відтак загалом уже затверджено 150 стандартів “нового покоління”.