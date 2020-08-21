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МОН затвердило 50 нових стандартів вищої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України затвердило 50 нових стандартів вищої освіти, відтак загалом уже затверджено 150 стандартів "нового покоління". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

МОН затвердило 50 нових стандартів вищої освіти

"На початок нового навчального року затверджено ще 50 нових компетентнісних стандартів вищої освіти: 27 – для освітнього ступеня "Бакалавр" та 23 – для освітнього ступеня "Магістр". Так, на сьогодні затверджено вже 150 стандартів "нового покоління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові стандарти відповідають вимогам "Болонського процесу" і базуються на компетентнісному підході. У стандартах не встановлено переліку нормативних дисциплін (як це було раніше), це дає більше можливостей вишам у створенні різноманітних освітніх програм.

Відтак, стандарти передбачають здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, що орієнтовані на щорічне оцінювання студентів та викладачів вишу, регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань, запроваджують ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях викладачів та студентів.

Нагадаємо, за інформацією МОН, українській освіті треба перейти до освітнього кодексу, щоб не змінювати законодавство під ту чи іншу ситуацію в країні.

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