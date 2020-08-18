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У МОН заявили про необхідність переходу до освітнього кодексу

У МОН заявили про необхідність переходу до освітнього кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українській освіті треба перейти до освітнього кодексу, щоб не змінювати законодавство під ту чи іншу ситуацію в країні. Про це заявив в ефірі телеканалу Zik заступник міністра освіти та науки України Ігор Гарбарук, передає УНН.

"Насправді, що стосується і середньої освіти, і технічно-професійної освіти, питання має підніматися. Ми маємо більше уваги на це приділяти. І ми не можемо освіту і культуру фінансувати за залишковим рівнем", - зауважив Гарбарук.

За його словами, освіта є основою економічного розвитку держави.

"Ми маємо поступово перейти до освітнього кодексу. Не до абсолютно розрізнених законодавчих актів: той застарів – міняємо, поміняли цей, то вже інший застарів. Все ж таки ми маємо від дитячого садочка до вищої освіти керуватися певними єдиними принципами, і щоб вони не мінялися під налаштування тої чи іншої ситуації в країні", - додав Гарбарук.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зміни до ЗУ "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі.

Українські Національні Новини

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