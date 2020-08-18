У МОН заявили про необхідність переходу до освітнього кодексу

"Насправді, що стосується і середньої освіти, і технічно-професійної освіти, питання має підніматися. Ми маємо більше уваги на це приділяти. І ми не можемо освіту і культуру фінансувати за залишковим рівнем", - зауважив Гарбарук.



За його словами, освіта є основою економічного розвитку держави.

"Ми маємо поступово перейти до освітнього кодексу. Не до абсолютно розрізнених законодавчих актів: той застарів – міняємо, поміняли цей, то вже інший застарів. Все ж таки ми маємо від дитячого садочка до вищої освіти керуватися певними єдиними принципами, і щоб вони не мінялися під налаштування тої чи іншої ситуації в країні", - додав Гарбарук.



Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зміни до ЗУ "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі.